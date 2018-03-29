На севере Волгограда мужчина чуть не погиб при пожаре

58-летнего волгоградца спасли из пожара в доме в Краснооктябрьском районе Волгограда 28 марта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, диспетчер пожарно-спасательной службы получил сообщение о возгорании на улице Тряскина в 17:45. В двухэтажном доме в трехкомнатной квартире загорелись домашние вещи на площади семи квадратных метров. Расчетам 2-й пожарно-спасательной части удалось потушить огонь в 18:06. В результате возгорания пострадал один из жильцов.

Спасатели предполагают, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.