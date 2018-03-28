Владельцев апартаментов обяжут получать звезды

Деятельность по предоставлению апартаментов вне зависимости от их типа квалифицируется как оказание услуг в рамках туристской деятельности.

Как сообщают "Ведомости", регулирование туристической деятельности может коснуться и владельцев апартаментов. Дело в том, что с 1 января 2019 года вводится обязательная классификация гостиниц.

Также предусмотрен переходный период: до 1 июля 2019года сертификатами обязаны обзавестись гостиницы, в которых насчитывается более 50 номеров. Ту же процедуру до 1 января 2021 года должны проделать все без исключения гостиницы и другие места размещения.

И велика вероятность, что владельцы апартаментов также будут вынуждены получать звезды. Ведь этот тип недвижимости не имеет четкого, юридически определенного статуса.