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Владельцев апартаментов обяжут получать звезды
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Владельцев апартаментов обяжут получать звезды 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: ТАСС
Деятельность по предоставлению апартаментов вне зависимости от их типа квалифицируется как оказание услуг в рамках туристской деятельности.
Как сообщают "Ведомости", регулирование туристической деятельности может коснуться и владельцев апартаментов. Дело в том, что с 1 января 2019 года вводится обязательная классификация гостиниц.
Также предусмотрен переходный период: до 1 июля 2019года сертификатами обязаны обзавестись гостиницы, в которых насчитывается более 50 номеров. Ту же процедуру до 1 января 2021 года должны проделать все без исключения гостиницы и другие места размещения.
И велика вероятность, что владельцы апартаментов также будут вынуждены получать звезды. Ведь этот тип недвижимости не имеет четкого, юридически определенного статуса.
Впрочем, апарт-отели приказом Минэкономразвития отнесены к объектам временного проживания. Так что деятельность по предоставлению апартаментов вне зависимости от их типа квалифицируется как оказание услуг в рамках туристской деятельности.
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