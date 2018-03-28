Дружелюбная Албания: недвижимость на главных курортах

Александр из Липецка : Что подкупает в Албании — так это радушное отношение к нашим соотечественникам. Такого не встретишь ни в одной европейской стране. Особенно в почете россияне у старшего поколения. И конечно, низкие цены — не только на недвижимость, но и в магазинах, ресторанах. Бывали в разных местах — в столице и на побережье, — но выбрали Дуррес, крупный город с хорошей инфраструктурой и богатой историей. Здесь можно найти и римский амфитеатр, и музеи, и множество красивых церквей. Сам город ухоженный. Расположен удачно — в 33 км от Тираны и всего в получасе езды от аэропорта.

Читайте интервью с Александром, который купил трехкомнатную квартиру в Дурресе

Татьяна Баллиу: В среднем квартиры на первой-второй линии с видами на море в Албании стоят €800-1000 за кв. м. Но встречаются варианты на 30-50% дешевле. Пожалуй, самый яркий пример — в пригороде Дурреса, в районе пляжа Голем (до центра города курсирует автобус), стоит комплекс Дрилон. Там видовые апартаменты можно взять по €450 за кв. м. В результате 60-метровая квартира вам будет стоить €27 тыс. Дом уже построен, но все равно покупатель может получить беспроцентную рассрочку на 12 месяцев. Таких цен нет больше ни в одной стране Средиземноморского региона!

Влёра — спокойный курорт на стыке Адриатического и Ионического морей

Татьяна из Москвы : После первой поездки мы были приятно удивлены. Страна понравилась прежде всего естественностью, особенно в отношениях между людьми. Местные очень радуются, когда узнают, что мы из России , улыбаются, стараются помочь… Из всех курортов мы выбрали Влёру. Дуррес для нас слишком оживленное место с большим потоком туристов. Также мы знали, что север и юг Албании немного отличаются друг от друга по температурному режиму. Хотелось найти более теплое место. Поэтому мы сразу ориентировались на центральную часть страны и на юг.

Читайте интервью с Татьяной, которая купила квартиру с двумя спальнями во Влёре

Татьяна Баллиу: Качество строительства в Албании тоже часто удивляет покупателей. Ожидают за такие деньги получить эконом-класс, а находят комплексы класса-премиум на первой линии с подземным паркингом, бассейном, мини-маркетом, кафе, рестораном… К примеру, во Влёре двушку в таком доме (ЖК «Калипсо») можно взять €39 440. Застройщик выставляет на продажу и меблированные квартиры, а еще предлагает услугу по управлению недвижимостью — полезно, если вы собираетесь не только сами отдыхать, но и сдавать в аренду. При этом строят не только жилые комплексы, но и общественную инфраструктуру. В той же Влёре недавно полностью обновили набережную и собираются возводить аэропорт.

Саранда — самый южный курортный городок с типично европейским колоритом

Олег из Ростова-на-Дону: Нам больше всего приглянулась Саранда. Рядом находится Греция , есть куда съездить, попутешествовать. В городе чистота, европейская застройка. Красивые здания с подсветкой. Мы с супругой были на курортах во многих странах, поэтому есть с чем сравнить. Сам город небольшой, компактный, чистое море. Кроме того, мне понравился застройщик, у которого был проект в Саранде. Это чисто эмоциональное восприятие, которое трудно объяснить. Немаловажным оказалось то, что они были русскоговорящие. Всегда удобно, когда ты хорошо понимаешь человека, можешь задать интересующие тебя вопросы, решить все проблемы без посторонней помощи.

Читайте интервью с Олегом, который купил двухкомнатную квартиру в Саранде

Татьяна Баллиу: В Албании можно найти разные виды недвижимости — от дешевых студий до шикарных пентхаусов. На последние и цены соответствующие. Например, в ЖК «Джина», что в Саранде, видовые апартаменты на первой линии продаются по цене от €900 за кв. м. За эти деньги вы получите новый дом 2016 года постройки, панорамные виды на Ионическое море и греческий остров Корфу, собственный пляж, закрытую благоустроенную территорию и высококачественную отделку квартиры под ключ.

В 2017 году число туристов в Албании выросло на 25%. Каждый год открывается несколько новых авиарейсов. В 2018 запустят первый чартер из Москвы

Факты о недвижимости в Албании

В отличие от Черногории (3%), Хорватии (5%) и большинства других стран на побережье, в Албании нет налога на покупку недвижимости. При подписании договора покупатель оплачивает лишь перерегистрацию объекта на свое имя в Кадастровой палате (€15-35) и услуги нотариуса (€150-300). Если вы покупаете квартиру от застройщика, предусмотрен единоразовый муниципальный сбор, который в прибрежной зоне составляет от €2 до €8 за кв. м. На вторичке этого сбора нет.

В прибрежных районах Албании ежегодный налог на недвижимость отсутствует. Лишь в Тиране существует муниципальный налог, который составляет примерно €20 в год. Туристического налога, налога на роскошь и наследование недвижимости также нет, налог на дарение — 3%. При продаже платится 15% от суммы прибыли, при сдаче в аренду — 15% от выручки. Албания подписала соглашения с Россией, Украиной и большинством стран ЕС об избежании двойного налогообложения.

Если вы покупаете квартиру в новостройке, то за подключение воды и электричества в местном отделении коммунальной службы один раз выплачивается около €170 (вместе с покупкой и установкой счетчиков). Если застройщик уже подключил услуги, эти деньги включаются в стоимость квартиры.

Расходы на содержание квартиры — лифт, уборку подъезда, уборку территории, озеленение территории, вывоз мусора — составляют €5-20 в месяц. Размер таких ежемесячных платежей зависит от компании, управляющей кондоминиумом (чаще всего это сама компания-застройщик), а также от класса недвижимости: стандартный дом эконом-класса с консьержем или жилой комплекс класса люкс с бассейном, круглосуточной охраной, большой зеленой зоной и пр.

Владение недвижимостью не выделяется албанским законодательством в качестве отдельного основания для подачи документов на ВНЖ. Однако запросы на получение долгосрочной визы D и ВНЖ при наличии дома/квартиры в Албании рассматриваются в индивидуальном порядке и, при грамотно собранном пакете документов, практически всегда получают положительное решение.

Это статья из книги «Гид на жительство — 2018». Спрашивайте на выставках по зарубежной недвижимости.

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