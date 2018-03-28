Обманутые дольщики в Мытищах более 15 лет ждут постройки своего дома

Дети оглядывают сугробы, из-под которых торчит уже проржавевшая от времени арматура. По документам здесь должна быть игровая площадка для юных жителей дома. Его обещали сдать еще в декабре 2013 года. Дети мечтают не об игрушках, а просто, чтобы было где жить.

Эта история в подмосковных Мытищах началась в начале двухтысячных. Несколько сотен человек приобрели квартиры у застройщика. И в итоге остались и без денег, и без жилья. Чтобы решить проблему, местные власти нашли нового инвестора — некое ООО «ДОМ-Спецстрой» во главе с учредителем Виктором Кучеренко. Фирма обязалась возвести три дома с красивыми названиями «Академик» и расселить обманутых дольщиков. Оставшиеся квартиры продавались по коммерческим расценкам. Первые два корпуса сдавали с задержкой на два года. Третий — не достроили до сих пор. В итоге, своих квартир в Мытищах ждут свыше 300 семей.

Сроки сдачи дома постоянно сдвигались. Работы на объекте много раз то возобновляли, то останавливали якобы проблемы с финансированием.

Последние три года дольщики добиваются того, чтобы дом официально признали проблемным. По закону он подходит под эту категорию. Но только в конце января администрация Мытищ, наконец, издала соответствующее постановление. Однако уже через 10 дней его отменила.

Готовность дома — 95 процентов. Но по в очередной раз обновленным документам срок сдачи — третий квартал этого года. По телефону представитель застройщика и вовсе говорит о четвертом. В администрации Мытищ от комментариев отказались. Дольщики уже просто не верят, что и в этом году дом реально будет достроен.