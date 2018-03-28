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На обновление улично-дорожной сети Суходола, Серновоска и Сургута пойдет 26 млн рублей
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На обновление улично-дорожной сети Суходола, Серновоска и Сургута пойдет 26 млн рублей 

Волга Ньюс 1 час назад
Так, в 16,1 млн руб. оценен ремонт улицы Садовой в поселке Суходол. Победители должен будет восстановить 1,2 км проезжей части, пересечений и примыканий.
5,3 млн руб. направят на приведение в порядок 500 м дороги по улице Лесная в Серноводске.
Еще 4,9 млн руб. на восстановление ул. Спортивная в Сургуте. Здесь необходимо отремонтировать 700 м дороги.
Сейчас на дорогах имеется колейность, занижены обочины и отсутствует укрепление. Подрядчики должны будут все выполнить в течение 30 дней с момента подписания контрактов.
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