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Подстанцию скорой помощи в районе Царицыно введут в эксплуатацию во II квартале 2018 года
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Подстанцию скорой помощи в районе Царицыно введут в эксплуатацию во II квартале 2018 года 

РИАМО 43 минуты назад
Ввод в эксплуатацию новой подстанции скорой медицинской помощи на территории промзоны «Котляково» в столичном районе Царицыно запланирован на второй квартал 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
«Подстанцию скорой медицинской помощи (ПСМП) на 20 машино-мест введут во втором квартале этого года в промзоне «Котляково» между улицей Промышленная, дом 4 и улицей Кантемировская, дом 59А в районе Царицыно на юге Москвы. Строители завершают внутренние отделочные работы и монтаж оборудования», — сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Подстанция представляет собой трехэтажное здание общей площадью 3,6 тысячи квадратных метров и является специализированным учреждением по оказанию экстренной внебольничной и внеполиклинической помощи населению. ПСМП функционирует в круглосуточном режиме и режиме чрезвычайных ситуаций.
На первом этаже предусмотрена стоянка на 20 машин скорой помощи, мойка на два поста, помещения диспетчерской и охраны, бытовые помещения, комната отдыха, комната оказания помощи амбулаторным больным.
На втором этаже разместили комнаты отдыха, приема и разогрева пищи, помещения для сушки верхней одежды.
На третьем этаже — помещения для хранения медицинского оборудования и инструментов, зал для совещаний и комнаты психологической разгрузки, учебно-методический класс, помещения для приема пищи.
«Подстанции скорой медицинской помощи предназначены для оказания внебольничной и внеполиклинической помощи населению и функционируют в круглосуточном режиме. Всего по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2018-2020 годы включено строительство шести подстанций скорой медицинской помощи», — подчеркнул Бочкарев.
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