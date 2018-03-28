Подстанцию скорой помощи в районе Царицыно введут в эксплуатацию во II квартале 2018 года

Ввод в эксплуатацию новой подстанции скорой медицинской помощи на территории промзоны «Котляково» в столичном районе Царицыно запланирован на второй квартал 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы

«Подстанцию скорой медицинской помощи (ПСМП) на 20 машино-мест введут во втором квартале этого года в промзоне «Котляково» между улицей Промышленная, дом 4 и улицей Кантемировская, дом 59А в районе Царицыно на юге Москвы. Строители завершают внутренние отделочные работы и монтаж оборудования», — сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев

Подстанция представляет собой трехэтажное здание общей площадью 3,6 тысячи квадратных метров и является специализированным учреждением по оказанию экстренной внебольничной и внеполиклинической помощи населению. ПСМП функционирует в круглосуточном режиме и режиме чрезвычайных ситуаций.

На первом этаже предусмотрена стоянка на 20 машин скорой помощи, мойка на два поста, помещения диспетчерской и охраны, бытовые помещения, комната отдыха, комната оказания помощи амбулаторным больным.

На втором этаже разместили комнаты отдыха, приема и разогрева пищи, помещения для сушки верхней одежды.

На третьем этаже — помещения для хранения медицинского оборудования и инструментов, зал для совещаний и комнаты психологической разгрузки, учебно-методический класс, помещения для приема пищи.