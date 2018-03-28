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В Поморье выплаты материнского капитала продлили до 2021 года
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В Поморье выплаты материнского капитала продлили до 2021 года 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Семьи Поморья смогут получить 50 тысяч рублей регионального маткапитала вплоть до 2021 года. Такие поправки в областной закон «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области» одобрили на мартовской сессии депутаты облсобрания.
— Это поможет закрепить позитивные демографические изменения, которые наметились в регионе. Благодаря целому комплексу мер социальной поддержки количество многодетных семей в Архангельской области за последние 7 лет увеличилось на 60 процентов. В прошлом году региональный материнский капитал был выплачен 1865 многодетным семьям, и ежегодно их число растет, — сообщила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.
По словам министра, по прогнозу, в 2018 году число тех, кто получит региональный материнский капитал, может вырасти до 5 процентов. На эти цели в областном бюджете заложено более 97 миллионов 670 тысяч рублей.
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