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Достраивать проблемный дом на Петрова, 49 в Ижевске будет Ипотечная корпорация
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Достраивать проблемный дом на Петрова, 49 в Ижевске будет Ипотечная корпорация 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики» будет достраивать проблемный дом на Петрова, 49 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, ЖКХ и энергетики региона. 1 марта этого года ИКУР вышел в Арбитражный суд региона с заявлением о намерении стать приобретателем недостроенного объекта. В среду, 28 марта, корпорации разрешили сменить строителей, обманувших своих дольщиков. Ожидается, что квартиры собственники смогут получить во втором квартале 2019 года.
ООО «Инвест-Проект» начало строительство в 2012 году, возвело каркас до 8 этажа. Степень готовности дома — 30%. От действий недобросовестного застройщика пострадали 123 человека.
«Опыт завершения строительства проблемного объекта у «Ипотечной корпорации Удмуртской Республики» есть, — прокомментировал и.о. министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики Иван Ястреб. — Силами предприятия была решена проблема обманутых дольщиков 98-квартирного дома в Глазове. При проработке механизмов решения проблемы обманутых дольщиков по улице Петрова, 49 правительством Удмуртской Республики было принято решение привлечь в качестве нового застройщика проблемного объекта «Ипотечную корпорацию Удмуртской Республики». Перед нами стоят четкие сроки — второй квартал 2019 года. К этому времени люди получат ключи от своих квартир».
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 Ещё 2 источника 
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