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238 семей из Казани в течение трех лет получат жилье по соципотеке
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

238 семей из Казани в течение трех лет получат жилье по соципотеке 

Казанский Портал 2 часа назад
238 семей из Казани, стоящих на учете на улучшение жилищных условий в рамках соципотеки, переведены из предварительного списка в реестр. Это значит, что в течение трех лет они точно получат новое жилье.
До 23 июня семьям необходимо заключить договоры соципотеки в Госжилфонде. Затем нужно ежемесячно вносить минимальные платежи предварительных накоплений. В 2018 году обязательный ежемесячный платеж составляет 4 034 рубля.
Семьи, которые не будут делать ежемесячные платежи, исключат из реестра Госжилфонда.
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