238 семей из Казани в течение трех лет получат жилье по соципотеке

238 семей из Казани , стоящих на учете на улучшение жилищных условий в рамках соципотеки, переведены из предварительного списка в реестр. Это значит, что в течение трех лет они точно получат новое жилье.

До 23 июня семьям необходимо заключить договоры соципотеки в Госжилфонде. Затем нужно ежемесячно вносить минимальные платежи предварительных накоплений. В 2018 году обязательный ежемесячный платеж составляет 4 034 рубля.

Семьи, которые не будут делать ежемесячные платежи, исключат из реестра Госжилфонда.

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