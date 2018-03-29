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Мосгосстройнадзор выписал штрафов почти на 10 млн руб. по итогам проверок в январе-марте
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Мосгосстройнадзор выписал штрафов почти на 10 млн руб. по итогам проверок в январе-марте 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Почти 350 нарушений выявлено на столичных стройках в январе-марте, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
«В январе-марте 2018 г. Мосгосстройнадзор совместно с Центром экспертиз, исследований и испытаний в строительстве провел проверки строящихся объектов, на которых велись монолитные работы при отрицательных температурах наружного воздуха. Специалисты проверили соблюдение обязательных требований при производстве монолитных работ на 163 строящихся объектах. По результатам проверок выявлено 346 нарушений, выдано 184 предписания с короткими сроками устранения нарушений. Общая сумма штрафных санкций составила 9 млн 832 тыс. руб. По фактам нарушений направлено 108 обращений в саморегулируемые организации», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.
По его словам, были ужесточены меры административного воздействия к правонарушителям, допустившим грубые или неоднократные нарушения при возведении несущих монолитных конструкций в зимний период. На лиц, допустивших нарушения, оформлено 92 протокола об административном правонарушении в области строительства на 47 объектах. Среди организаций-нарушителей: ООО «Ленокс»; АО «Внеш строй импорт»; ООО «Констракшн»; ООО «Фирма „Реинвест“; АО „Путеви Ужице“; АО „Промстройтехно-Инвест“; ООО „Жилкапстрой“; ООО „КС-ПРО“; ООО „БС-Строй“; ООО „СтройТехнологии“; ООО „Энерго Гарант“; ЗАО „Ремстройтрест“; ООО „ПСК Сигуч“; ООО „Группа компаний „Капитель“; ООО „ИР Девелопмент“; ООО „МонАрх-УКС“; АО „ХК ГВСУ „Центр“; АО „Инвесттраст“; ООО „Норд“ и другие.
Уточняется, что одной из причин допускаемых нарушений является отсутствие должного строительного контроля со стороны соответствующих служб заказчиков и подрядчиков. В результате демонтаж опалубки горизонтальных конструкций осуществляется без соблюдения нормативных требований, что приводит к дефектам конструкций (трещины, сколы, поры, раковины), не соблюдаются геометрические размеры конструкций, а также требования при их армировании.
По всем выявленным комитетом нарушениям участниками строительства приняты необходимые меры. Нарушения устранены или находятся в стадии устранения под контролем комитета.
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