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Мосгосстройнадзор оштрафовал на 560 тыс. руб. генподрядчика ЖК на северо-западе столицы
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Мосгосстройнадзор оштрафовал на 560 тыс. руб. генподрядчика ЖК на северо-западе столицы 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Фото: РИАМО
На сумму свыше 500 тыс. руб. оштрафовал Мосгосстройнадзор генподрядчика на строительстве многофункционального жилого комплекса на северо-западе столицы, сообщили в пресс-службе комитета со ссылкой на его председателя Олега Антосенко.
«Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку на строительстве многофункционального жилого комплекса на северо-западе Москвы. По итогам проверки генподрядной организации было выдано предписание об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении с наложением штрафных санкций на сумму 560 тыс. руб. Все нарушения, выявленные в ходе надзора, участники строительства оперативно устраняют. Комитетом установлен контроль за устранением нарушений», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.
Как уточнили в пресс-службе, объект возводится по адресу: ул. 3-я Хорошевская, вл. 7, СЗАО. Застройщиком выступает ООО «МонАрх-УКС», генподрядчиком — ООО «МонАрх». Утвержденным проектом предусмотрено строительство двух корпусов (7 и 8) на 534 квартиры с дошкольным образовательным учреждением на 80 мест. Строительство ведется с января 2017 г. и планируется завершить в IV квартале 2019 г.
«К проведению проверки привлекались эксперты отделов геодезического контроля, обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций Центра экспертиз («ЦЭИИС»). В общей сложности эксперты выполнили 48 исследований. Специалисты Центра экспертиз провели комплексное обследование выполняемых работ по устройству монолитного каркаса. В ходе проверки были выявлены нарушения проекта по армированию, защитному слою бетона, размерам поперечного сечения бетонных конструкций, качеству готовой бетонной поверхности и технологии производства бетонных работ при отрицательных температурах», — пояснили в пресс-службе.
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