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С. Левкин: Первая очередь ЖК «Резиденции композиторов» на юге Москвы готовится к вводу к эксплуатацию
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С. Левкин: Первая очередь ЖК «Резиденции композиторов» на юге Москвы готовится к вводу к эксплуатацию 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Первая очередь ЖК «Резиденции композиторов» на Павелецкой набережной (Павелецкая набережная, вл. 8) готовится к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики со ссылкой на руководителя департамента Сергея Левкина.
«На Павелецкой набережной готовится к вводу в эксплуатацию первая очередь жилого комплекса «Резиденции композиторов». Общая площадь нескольких жилых корпусов — более 50 тыс. кв. м. Сейчас представители инвестора устраняют замечания, полученные в ходе проверки Мосгосстройнадзора. Общая площадь первой очереди — более 50 тыс. кв. м, при этом жилая площадь составит 14,3 тыс. кв. м. Комплекс будет оснащен многоместной подземной автостоянкой. Важно, что эта стройка стала примером того, какой может стать бывшая промзона. Ведь когда-то это была территория Московского картонажно-полиграфического комбината», — отметил С. Левкин.
По его словам, после окончания строительства общая площадь «Резиденций композиторов» составит более 130 тыс. кв. м.
По данным пресс-службы, над архитектурной композицией квартала работал архитектор Сергей Скуратов, которому удалось сохранить и приспособить для нужд сегодняшнего дня корпуса фабрики, построенной еще в XIX в. по распоряжению московского предпринимателя прусского происхождения Егора Шлихтермана.
«Резиденции композиторов» будут обеспечены всеми видами инфраструктуры. Тут будут функционировать детский сад, фитнес-центр, супермаркет, торговый центр, кафе и рестораны. На первых этажах жилых домов расположатся небольшие магазины и сервисные организации. По задумке архитекторов внутри квартала разместится амфитеатр, который станет площадкой для массовых мероприятий на открытом воздухе», — пояснили в пресс-службе.
По словам С. Левкина, в нынешнем году на территории бывших промзон планируется построить около 3,4 млн кв. м недвижимости, из которых более 1,2 млн — жилье.
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