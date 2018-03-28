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Два детсада на 350 детей каждый построят в поселении Московский
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Два детсада на 350 детей каждый построят в поселении Московский 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
Москомархитектура согласовала проекты двух современных детских садов в поселении Московский на территории новой Москвы, каждый детсад будет рассчитан на 350 человек, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Два детских сада будут расположены по адресу: Московский, район тепличного комбината №1, второй микрорайон, корпус 38 и 39. Площадь каждого из ДОУ составит более 5 тысяч квадратных метров. Для отделки внутренних помещений будут использоваться только безвредные для здоровья детей материалы. Снаружи предусмотрена облицовка фасадными плитами ярких оттенков», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Детские сады будут иметь стандартную планировку. На первом этаже предусмотрены четыре групповые ячейки на 100 мест, в том числе, три группы для детей с трех до четырех лет и одна группа для детей от четырех до пяти лет, а также медицинский блок, столовая и пост охраны.
На втором этаже появятся пять групповых ячеек на 125 мест для детей в возрасте от четырех до шести лет, физкультурный зал, кабинет логопеда. На третьем этаже — еще пять групповых ячеек для детей старшего возраста, музыкальный зал и кабинет психолога.
Кроме того, кузнецов напомнил, что ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что всего за пять с половиной лет в ТиНАО введено в эксплуатацию 32 детских сада.
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