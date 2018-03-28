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МКАД и Новую Москву свяжет новая магистраль
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МКАД и Новую Москву свяжет новая магистраль 

Авторамблер 50 минут назад
Фото: Авторамблер
Как сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса, проект возведения новой магистрали предусматривает строительство многоуровневых развязок, 10 тоннелей, мостов и других искусственных сооружений. Всего будет построено 8,24 км основного хода магистрали, 6,8 км боковых проездов, 4,7 км въездов, выездов и съездов, а также 3,5 км дорог для связи разобщенных территорий.
Основная магистраль будет соединена с трассой М-3 «Украина» и Калужским шоссе. В настоящее время дорожники уже вышли на подготовительные работы — приступили к монтажу водостока и обустройству территории под опоры эстакад.
Предполагается, что появление новой магистрали обеспечит удобные транспортные связи между поселениями Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское в Новомосковском административном округе Москвы, выезд к аэропорту Остафьево.
Как сообщал «Авторамблер», ранее в России началось строительство первой частной трассы, которая свяжет Казахстан и Белоруссию и станет ответвлением от транспортного коридора «Россия-Западный Китай». Протяженность платной дороги составит 2 тыс. километров.
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