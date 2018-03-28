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Спрос на новостройки увеличился 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Если текущая динамика спроса сохранится, то по итогам года общее число заключенных в столице договоров долевого участия может превысить 60 тысяч единиц.
Стало известно, что февральские продажи квартир в строящихся жилых комплексах Москвы почти в два раза превысили показатели за тот же месяц прошлого года. По итогам последнего месяца зимы они достигли отметки 5600 договоров долевого участия (ДДУ).
Эксперты компании "Метриум" отмечают, что в феврале было заключено больше сделок, чем во все месяцы 2017 года, кроме самых активных — ноября и декабря. Схожую динамику продемонстрировал ипотечный спрос, который увеличился на 82%.
Как поясняет генеральный директор компании "Метриум" Наталья Круглова, начало 2018 года было небывало активным для рынка новостроек Москвы. И если текущая динамика спроса сохранится, то по итогам года общее число заключенных в столице договоров долевого участия может превысить 60 тысяч единиц.
"Рынок по-прежнему поддерживает беспрецедентно низкий уровень ипотечных ставок, а также стартовавшая программа поддержки многодетных семей через субсидирование ипотеки", — резюмирует эксперт.
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