Спрос на новостройки увеличился

Если текущая динамика спроса сохранится, то по итогам года общее число заключенных в столице договоров долевого участия может превысить 60 тысяч единиц.

Стало известно, что февральские продажи квартир в строящихся жилых комплексах Москвы почти в два раза превысили показатели за тот же месяц прошлого года. По итогам последнего месяца зимы они достигли отметки 5600 договоров долевого участия (ДДУ).

Эксперты компании "Метриум" отмечают, что в феврале было заключено больше сделок, чем во все месяцы 2017 года, кроме самых активных — ноября и декабря. Схожую динамику продемонстрировал ипотечный спрос, который увеличился на 82%.