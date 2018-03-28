Дома на «честном слове». Когда в Прикамье расселят всё аварийное жильё?

Пенсионерка Людмила Коновалова , проживающая в Чусовом в аварийном доме по ул. Матросова, 32, с декабря не может пользоваться туалетом. Он перемёрз. Обращения в надзорные инстанции результата не принесли. Пишут, мол, нанимайте, специализированные организации и решайте вопрос сами. Людмила Вячеславовна с жильцами всё-таки добились от местной администрации, чтобы выгребную яму почистили. В январе нынешнего года туалет «проработал»… пару дней. И снова всё в нём заледенело.

Людмила Коновалова ещё два года назад выиграла суд, по решению которого админис­трация поселения должна предоставить ей благоустроенное жильё. Но чиновники не спешат выполнять это решение.

«На днях я была на приёме у начальника жилищного отдела поселения Натальи Бессараб, — рассказала «АиФ-Прикамье» Людмила Вячеславовна. — Та сказала, что администрация в конце марта собирается сделать закупку квартир, но для кого именно — уточнить не смогла. А ведь жить в таком доме, как мой, — опасно. У него сгнили опорные столбы, на которых здание держится. Дом стоит между двух магистралей — автомобильной и железнодорожной. При прохождении мимо поездов он весь вибрирует. Вот-вот рухнет!»

Исключили из капремонта

Подобных историй в почте нашей редакции очень много. Но как помочь обитателям аварийного жилья? Недавно завершилась федеральная программа по переселению из ветхого жилья. В неё вошли дома, признанные аварийными до 2012 года. За это время в крае в добротные квартиры переселили 12 тыс. человек и ликвидировали 174 тысячи кв. м непригодного жилья. Будет ли принята новая программа — никто не знает. Пока всю ответственность переложили на регионы. Краевое правительство до 1 апреля принимает от муниципалитетов заявки на получение средств на расселение в 2018 году. В планах за три года снести около 60 тысяч кв. м жилья и расселить 4,3 тысячи человек. Но это менее 10% от общего числа зданий, непригодных для проживания. И число их постоянно увеличивается. Особенно это стало заметно с реформированием краевого Фонда капремонта. Проанализировав списки домов, включённых в программу, специалисты стали приходить к выводу, что ремонтировать многие ветхие здания просто невыгодно — дешевле по­строить новые, и стали десятками исключать их. По предварительным подсчётам, таких домов наберётся до 400. И что с ними делать, пока никто не знает.

Правительство предлагает сносить ветхие дома целыми кварталами, освободившиеся земли продавать застройщикам, а полученные деньги снова пускать в оборот на расселение. Обязательным условием выделения денег должно стать софинансирование местными властями. Так, бюджет Перми будет добавлять половину, а другие муниципалитеты — по четверти суммы. Но в любом случае понятно, что расселение аварийного жилья растянется на десятилетия. А как жить тем, кому потолок каждую минуту грозит обрушиться на голову, а стены могут рухнуть от стука колес?

Всегда есть выход

Председатель правления ассоциации «Пермский стандарт» Александр Зотин:

«Собственникам домов, исключённых из программы капремонта, никто не мешает собирать деньги и приводить своё жильё в порядок. А если дом признают аварийным, можно поспорить с этим в суде. В Перми жители Рабочего посёлка через суд добились полного капремонта своих старых трёхэтажных домов, которые теперь выглядят лучше зарубежных аналогов. А если сидеть и ждать чего-то от государства, то можно оказаться на улице».