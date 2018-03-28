На псковский городской спорт в 2017 году было затрачено 109 млн рублей 

Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи отчитался о расходовании бюджетных средств в сфере физической культуры и спорта в 2017 году по десяти муниципальным учреждениям, соответствующие документы были опубликованы на сайте администрации города. Основная часть средств была затрачена на работу спортивных учреждений дополнительного образования, на их функционирование было затрачено 82,9 млн рублей. На организацию и обеспечение подготовки спортивного резерва потрачено 10,5 млн рублей. Доступ к открытым спортивным объектам длясвободного пользования обошёлся в 9,3 млн рублей, внедрение комплекса ГТО — в 741 тыс. рублей, организация мероприятий в сфере молодёжной политики и организация досуга детей — в 5,3 млн рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».