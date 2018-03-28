Жители Зеленого города собрали 100 тысяч на ремонт дороги

Жители курортного поселка Зеленый город сами собрали 100 тысяч рублей на капитальный ремонт дороги в жилом фонде детского оздоровительно лагеря «Чайка». Об этом агентству Newsroom24 сообщили в Управлении по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода

На данной территории расположено 7 многоквартирных жилых домов, где проживают около 120 человек. Существующее асфальтобетонное покрытие проезда находится в неудовлетворительном состоянии. За реализацию проекта проголосовало более 80% жителей.

Общая стоимость капремонта дороги (протяженность 576 п.м.) составляет 2 млн рублей. Жители уже собрали 100 тысяч рублей, что составляет 5% от общей стоимости проекта. Также они выразили готовность принять активное участие в благоустройстве территории, прилегающей к дороге.

Сейчас жители ожидают результатов конкурсного отбора проектов развития и благоустройства территорий муниципальных образований.

Вопросы подготовки сметы, эскизов и оформления конкурсной заявки взяла на себя администрация Нижегородского района.