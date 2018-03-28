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Жители Зеленого города собрали 100 тысяч на ремонт дороги
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Жители Зеленого города собрали 100 тысяч на ремонт дороги 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Жители курортного поселка Зеленый город сами собрали 100 тысяч рублей на капитальный ремонт дороги в жилом фонде детского оздоровительно лагеря «Чайка». Об этом агентству Newsroom24 сообщили в Управлении по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода
На данной территории расположено 7 многоквартирных жилых домов, где проживают около 120 человек. Существующее асфальтобетонное покрытие проезда находится в неудовлетворительном состоянии. За реализацию проекта проголосовало более 80% жителей.
Общая стоимость капремонта дороги (протяженность 576 п.м.) составляет 2 млн рублей. Жители уже собрали 100 тысяч рублей, что составляет 5% от общей стоимости проекта. Также они выразили готовность принять активное участие в благоустройстве территории, прилегающей к дороге.
Сейчас жители ожидают результатов конкурсного отбора проектов развития и благоустройства территорий муниципальных образований.
Вопросы подготовки сметы, эскизов и оформления конкурсной заявки взяла на себя администрация Нижегородского района.
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