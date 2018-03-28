Из списка долгостроев Москвы в 2018 году планируют исключить 15 объектов

Власти Москвы намерены в 2018 году исключить 15 объектов из дорожной карты по решению проблем дольщиков, сообщает в среду «Интерфакс-Недвижимость».

«У нас по плану 15 адресов будут исключены из дорожной карты в этом году», — сказал в среду на всероссийском селекторном совещании председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев

По словам Тимофеева, это связано с принятием судебных решений по долгостроям. В частности, по ЖК «Царицыно», который будут достраивать за счет бюджета, срок судебного заседания перенесен на апрель, хотя принятие решения ожидалось еще в марте.