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Из списка долгостроев Москвы в 2018 году планируют исключить 15 объектов
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Из списка долгостроев Москвы в 2018 году планируют исключить 15 объектов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Власти Москвы намерены в 2018 году исключить 15 объектов из дорожной карты по решению проблем дольщиков, сообщает в среду «Интерфакс-Недвижимость».
«У нас по плану 15 адресов будут исключены из дорожной карты в этом году», — сказал в среду на всероссийском селекторном совещании председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
Как отметил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, в Москве много объектов, сроки сдачи которых откладываются.
По словам Тимофеева, это связано с принятием судебных решений по долгостроям. В частности, по ЖК «Царицыно», который будут достраивать за счет бюджета, срок судебного заседания перенесен на апрель, хотя принятие решения ожидалось еще в марте.
В феврале этого года мэр Сергей Собянин сообщал, что в столице остается около 30 проблемных жилых объектов, которые можно разделить на несколько групп. Он пояснил, что по восьми адресам уже реализуются принятые решения по восстановлению прав пострадавших граждан. К достройке 14 объектов город привлек новых застройщиков, еще по семи адресам принято решение продолжить поиск новых инвесторов-застройщиков.
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