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Проживание в квартирах свяжут с правом собственности на жилплощадь
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Проживание в квартирах свяжут с правом собственности на жилплощадь 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
По мнению законодателей, это поможет избавиться от «квартирных рейдеров». Соответствующий законопроект в среду был рекомендован Госдуме к принятию в первом чтении Комитетом палаты по жилищной политике и ЖКХ.
Проект федерального закона был внесён в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Законопроект предлагает установить общее правило, согласно которому доля в праве общей собственности на жилое помещение может быть образована, если размер доли на каждого собственника позволяет ему вселиться в квартиру при условии соблюдения учётной нормы площади помещения. В настоящее время она составляет 18 квадратных метров.
В случае, если на одного человека квадратных метров будет приходиться менее учётной нормы, вселение возможно по решению суда, если проживание лица не противоречит закону.
При этом действие поправок не распространяется на несовершеннолетних детей.
Предлагаемый механизм, ограничивающий покупку доли в праве на жилое помещение, вносится в Жилищный кодекс с тем, чтобы обеспечить надлежащую защиту жилищных прав граждан.
По мнению главы Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, тема давно нуждается в законодательном оформлении.
«Мы могли бы столько несчастных случаев предотвратить в результате грубого нарушения жилищных прав детей, пожилых граждан, пенсионеров и инвалидов», — пояснила депутат, добавив, что приобретение незначительной доли в общей собственности на жилое помещение не даёт права на вселение и проживание.
«Непонимание этого факта и привело к такому виду преступлений, как «квартирное рейдерство», — уточнила Хованская.
Концепция законопроекта поддержана профильными министерствами и ведомствами. Документ будет рассмотрен в первом чтении 3 апреля.
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