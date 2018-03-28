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Объекты «Роскосмоса» на кадастровый учёт будут ставить по-новому
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Объекты «Роскосмоса» на кадастровый учёт будут ставить по-новому 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Объекты госкорпорации «Роскосмос» на кадастровый учёт будут ставить по новым правилам. Соответствующий закон Совет Федерации одобрил 28 марта.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников подчеркнул, что меняться будут статьи 14, 15 и 19 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».
Предусматривается, что государственный кадастровый учёт будет осуществляться без одновременной государственной регистрации прав в случае, если кадастровый учёт осуществляется в связи с созданием объекта недвижимости на основании разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, представленного корпорацией «Роскосмос».
Устанавливается, что госкорпорация в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию обязана направить в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учёте с прилагаемыми к нему документами.
Как ранее пояснил директор департамента по взаимодействию с органами госвласти и регионами «Роскосмоса» Александр Захаренко, госкорпорация наделена полномочиями по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры, находящихся в её ведении.
При этом в законе «О государственной регистрации недвижимости» среди уполномоченных органов и организаций «Роскосмос» не указан, что создаёт трудности в реализации полномочий.
Ранее такими же полномочиями, отметил Калашников, была наделена госкорпорация «Росатом».
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