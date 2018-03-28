Объекты «Роскосмоса» на кадастровый учёт будут ставить по-новому

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников подчеркнул, что меняться будут статьи 14, 15 и 19 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».

Предусматривается, что государственный кадастровый учёт будет осуществляться без одновременной государственной регистрации прав в случае, если кадастровый учёт осуществляется в связи с созданием объекта недвижимости на основании разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, представленного корпорацией «Роскосмос».

Устанавливается, что госкорпорация в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию обязана направить в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учёте с прилагаемыми к нему документами.

Как ранее пояснил директор департамента по взаимодействию с органами госвласти и регионами «Роскосмоса» Александр Захаренко, госкорпорация наделена полномочиями по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры, находящихся в её ведении.

При этом в законе «О государственной регистрации недвижимости» среди уполномоченных органов и организаций «Роскосмос» не указан, что создаёт трудности в реализации полномочий.