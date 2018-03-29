Города-участники ЧМ-2018 могут получить возможность ставить мигрантов на учет через интернет

Гостиницы в городах, где будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу-2018, смогут ставить на миграционный учет иностранных граждан посредством предоставления документов в электронном виде. Об этом в ходе круглого стола на тему «Въездной медицинский туризм: проблемы и пути решения» сообщил член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин

«Что касается миграционного учета, на сегодняшний день он у нас достаточно жесткий. У нас гостиницы обязаны в течение суток подать документы на миграционный учет. Подаются они сегодня в бумажном виде в основном. Мы очень надеемся, что к чемпионату мира данный вопрос будет решен. Чтобы хотя бы в тех городах, в которых проводят чемпионат мира, гостиницы смогли выдавать документы в электронном виде», — сказала И. Фомин.