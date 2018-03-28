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Найдена самая дорогая «однушка» в центре Москвы
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Самая дорогая «однушка» на «вторичке» в центре Москвы стоит 139 млн рублей 

РИА Недвижимость 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Самая дорогая однокомнатная квартира на вторичном рынке в центре Москвы стоит 139 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы портала ЦИАН.
"Лот расположен на "Золотой миле" — между Остоженкой и Пречистенской набережной. Площадь квартиры составляет 101,6 квадратных метра, она оформлена в темных тонах в стиле современной классики", — отмечается в пресс-релизе.
"Серебро" получила квартира площадью 114 квадратных метров в жилом комплексе "Филипповский" в одноименном переулке. Несмотря на большую площадь, на которой могло бы разместиться несколько комнат, лот спланирован в виде единого помещения — объединенная кухня-столовая плавно переходит в спальню. В соответствии с концепцией открытого пространства оформлен даже санузел — он представляет собой стеклянный куб, в котором приватность создается с помощью полупрозрачных занавесок. Обойдется квартира со стильным дизайнерским ремонтом в 90 миллионов рублей, говорится в материалах.
В них добавляется, что третья позиция у квартиры с дизайнерской отделкой в клубном доме "Чистые пруды". Здесь предлагается "однушка" площадью 55,2 квадратных метра за 60,59 миллиона рублей. Дополнительным бонусом для покупателя является гостиничное обслуживание, которое включает, среди прочего, уборку квартиры два раза в неделю.
"В рейтинг вошли однокомнатные квартиры и студии с готовой отделкой, экспонирующиеся на вторичном рынке. В топ-10 самых дорогих "однушек" в пределах Садового кольца вошли лоты стоимостью от 35,2 миллиона до 139 миллионов рублей со средним показателем 59,7 миллиона рублей. Площадь квартир при этом варьируется от 38 до 132 "квадратов" — 74,2 квадратных метра в среднем", — отмечается в пресс-релизе.
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