Найдена самая дорогая «однушка» в центре Москвы

Самая дорогая «однушка» на «вторичке» в центре Москвы стоит 139 млн рублей

"Лот расположен на "Золотой миле" — между Остоженкой и Пречистенской набережной. Площадь квартиры составляет 101,6 квадратных метра, она оформлена в темных тонах в стиле современной классики", — отмечается в пресс-релизе. Самая дорогая однокомнатная квартира на вторичном рынке в центре Москвы стоит 139 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы портала ЦИАН

"Серебро" получила квартира площадью 114 квадратных метров в жилом комплексе "Филипповский" в одноименном переулке. Несмотря на большую площадь, на которой могло бы разместиться несколько комнат, лот спланирован в виде единого помещения — объединенная кухня-столовая плавно переходит в спальню. В соответствии с концепцией открытого пространства оформлен даже санузел — он представляет собой стеклянный куб, в котором приватность создается с помощью полупрозрачных занавесок. Обойдется квартира со стильным дизайнерским ремонтом в 90 миллионов рублей, говорится в материалах.