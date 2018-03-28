Ещё
Аналитики назвали цену самой маленькой квартиры в Самаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Аналитики назвали цену самой маленькой квартиры в Самаре 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU составили топ-5 микроквартир, выставленные на продажу в Самаре. Общая площадь двух самых маленьких отдельных квартир с собственным туалетом и душем составляет 12 и 13 кв. м. Цена такого объекта в Промышленном районе города — 700 тысяч рублей, а в Кировском — 1,05 миллиона рублей. Самая дорогая микроквартира расположена рядом с ТЦ «Орбита». Этот объект площадью 15,4 кв. м выставлен на продажу за 1,245 миллиона рублей. По данным N1.RU, все объекты, вошедшие в рейтинг самых маленьких квартир, находятся в домах старого фонда. В новых домах площадь студий начинается от 17–18 «квадратов». — Самым маленьким квартирам Самары не удалось побить рекорд знаменитых квартир в Новосибирске площадью 8 «квадратов», о которых несколько лет назад написал известный блогер Илья Варламов. Эти квартиры предприимчивые сибиряки сделали из отдельных подсобных помещений, которые застройщик продавал под кладовки. Их цена — около 500 тысяч рублей, — рассказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. По данным N1.RU, средний размер квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке Самары, сейчас составляет 52 «квадрата», а в новостройках — 57. Топ-5 самых маленьких квартир Самары, март 2018
Ссылка на объект
Площадь/ кв. м  Цена/руб.
Район
1.
Samara. n1.ru  12,1  700 000  Промышленный
2.
Samara. n1.ru  13  1 050 000  Кировский
3.
Samara. n1.ru  14,5  950 000  Промышленный
4.
Samara. n1.ru  15,4  1 245 000  Кировский
5.
Samara. n1.ru  17  1 000 000  Промышленный
63.ru: последние новости
Стало известно, насколько вырастут тарифы на услуги ЖКХ в Самарской области В микрорайоне Южный город появится пункт скорой помощи Не живешь — не плати: в Самаре предложили освободить обманутых дольщиков от налогов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово453
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев133
Умер Виктор Калашников30
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово139
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1090
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение