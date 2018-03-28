Аналитики назвали цену самой маленькой квартиры в Самаре 

Специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU составили топ-5 микроквартир, выставленные на продажу в Самаре. Общая площадь двух самых маленьких отдельных квартир с собственным туалетом и душем составляет 12 и 13 кв. м. Цена такого объекта в Промышленном районе города — 700 тысяч рублей, а в Кировском — 1,05 миллиона рублей. Самая дорогая микроквартира расположена рядом с ТЦ «Орбита». Этот объект площадью 15,4 кв. м выставлен на продажу за 1,245 миллиона рублей. По данным N1.RU, все объекты, вошедшие в рейтинг самых маленьких квартир, находятся в домах старого фонда. В новых домах площадь студий начинается от 17–18 «квадратов». — Самым маленьким квартирам Самары не удалось побить рекорд знаменитых квартир в Новосибирске площадью 8 «квадратов», о которых несколько лет назад написал известный блогер Илья Варламов. Эти квартиры предприимчивые сибиряки сделали из отдельных подсобных помещений, которые застройщик продавал под кладовки. Их цена — около 500 тысяч рублей, — рассказала руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. По данным N1.RU, средний размер квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке Самары, сейчас составляет 52 «квадрата», а в новостройках — 57. Топ-5 самых маленьких квартир Самары, март 2018
№
Ссылка на объект
Площадь/ кв. м Цена/руб.
Район
1.
Samara. n1.ru 12,1 700 000 Промышленный
2.
Samara. n1.ru 13 1 050 000 Кировский
3.
Samara. n1.ru 14,5 950 000 Промышленный
4.
Samara. n1.ru 15,4 1 245 000 Кировский
5.
Samara. n1.ru 17 1 000 000 Промышленный