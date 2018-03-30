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Воронежцам расскажут о регистрации прав на дома и квартиры
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Воронежцам расскажут о регистрации прав на дома и квартиры 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
9 апреля состоится интернет-конференция руководителя регионального управления Росреестра Елены Перегудовой и директора филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Воронежской области Игоря Маслова.
Воронежцы смогут получить индивидуальные консультации по вопросам государственной регистрации прав на дома, квартиры, гаражи, земельные участки и другие объекты недвижимости, осуществления кадастрового учёта земельных участков и объектов капитального строительства, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, деятельности кадастровых инженеров и государственном земельном надзоре.
Вопросы принимаются до 8 апреля в пресс-центре ООО «Гарант-Сервис» по телефону (473) 239-07-90, на электронный адрес info@garan-vrn.ru или заполнив форму на сайте.
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