Воронежцам расскажут о регистрации прав на дома и квартиры

Воронежцы смогут получить индивидуальные консультации по вопросам государственной регистрации прав на дома, квартиры, гаражи, земельные участки и другие объекты недвижимости, осуществления кадастрового учёта земельных участков и объектов капитального строительства, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, деятельности кадастровых инженеров и государственном земельном надзоре.

Вопросы принимаются до 8 апреля в пресс-центре ООО «Гарант-Сервис» по телефону (473) 239-07-90, на электронный адрес info@garan-vrn.ru или заполнив форму на сайте.