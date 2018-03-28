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Доля арестованных Росреестром Подмосковья объектов недвижимости выросла на 23,5% за 2017 г
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Доля арестованных Росреестром Подмосковья объектов недвижимости выросла на 23,5% за 2017 г 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
По итогам 2017 года число арестов, которые были наложены управлением Росреестра по Московской области на объекты недвижимости, увеличилось на 23,5% по сравнению показателями 2016 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Чтобы стать законным владельцем недвижимости, необходимо внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о праве собственности на объект. Государственные регистраторы прав в соответствии с заявлениями граждан и юрлиц вносят такие записи в случае, если в отношении недвижимого имущества нет зарегистрированной записи об ограничении в виде ареста (запрещения). Ее наличие не позволит провести сделку, даже если все остальные условия, обговоренные с продавцом, были выполнены.
«По статистике управления, количество арестов, наложенных на объекты недвижимости, выросло в 2017 году на 23,5% по сравнению с 2016 годом. Всего актуальных записей в ЕГРН об арестах (запрещениях) в отношении земельных участков, зданий, помещений, сооружений и других по итогам 2017 года было более 70 тысяч. В 2016 году — 57 тысяч», — говорится в сообщении.
Чтобы застраховаться от действий недобросовестных продавцов недвижимости, умышленно скрывающих информацию об объектах, важно самостоятельно убедиться в отсутствии ареста (запрещения).
«Важно заранее получить полную информацию об объекте недвижимости, достоверные сведения о собственнике, отсутствии арестов (запрещений) и обременений. Для этого следует заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости. Получить выписку может любой желающий, обратившись в МФЦ. Срок подготовки документа до трех дней», — подчеркивается в материале.
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