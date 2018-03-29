В Госдуме предложили наказывать за захват земельного участка предупреждением

Помимо самовольного занятия земельного участка, наказывать вынесением предупреждения предлагается за использование земли не по целевому назначению.

Для этого законодатели предлагают внести изменения в статьи 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» и 8.8 «Использование земельных участков не по целевому назначению» Кодекса об административных правонарушениях.

«Законопроект… предлагает внесение изменений в указанные нормы Кодекса с целью предусмотреть для правонарушителей-граждан такой вид административного наказания, как предупреждение», — сказано в пояснительной записке к документу.

Действующая редакция КоАП устанавливает за захват участка наказание в виде штрафа для граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости захваченного участка (но не менее 5 тысяч рублей), для должностных лиц — от 1,5 до 2 процентов (но не менее 20 тысяч рублей), для юридических лиц — от 2 до 3 процентов (но не менее 100 тысяч рублей).

За использование земельных участков не по целевому назначению граждан могут наказать штрафом в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земли (но не менее 10 тысяч рублей), должностных лиц — штрафом в размере от 1 до 1,5 процента (не менее 20 тысяч рублей), а юридических лиц — в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей (но не менее 100 тысяч рублей).

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что в 2016 году 88,7 процента штрафов за указанные правонарушения были выписаны в отношении граждан, в 2017 году наблюдается аналогичная картина.

При этом статья 4.1.1 КоАП позволяет заменять для субъектов малого и среднего предпринимательства штраф на вынесение предупреждения, что ставит бизнес и граждан в неравное положение.