В Госдуме предложили наказывать за захват земельного участка предупреждением 

За самовольное занятие земельного участка смогут наказывать вынесением предупреждения. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты Павел Крашенинников и Виктор Пинский, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Помимо самовольного занятия земельного участка, наказывать вынесением предупреждения предлагается за использование земли не по целевому назначению.
Для этого законодатели предлагают внести изменения в статьи 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» и 8.8 «Использование земельных участков не по целевому назначению» Кодекса об административных правонарушениях.
«Законопроект… предлагает внесение изменений в указанные нормы Кодекса с целью предусмотреть для правонарушителей-граждан такой вид административного наказания, как предупреждение», — сказано в пояснительной записке к документу.
Действующая редакция КоАП устанавливает за захват участка наказание в виде штрафа для граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости захваченного участка (но не менее 5 тысяч рублей), для должностных лиц — от 1,5 до 2 процентов (но не менее 20 тысяч рублей), для юридических лиц — от 2 до 3 процентов (но не менее 100 тысяч рублей).
За использование земельных участков не по целевому назначению граждан могут наказать штрафом в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земли (но не менее 10 тысяч рублей), должностных лиц — штрафом в размере от 1 до 1,5 процента (не менее 20 тысяч рублей), а юридических лиц — в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей (но не менее 100 тысяч рублей).
В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что в 2016 году 88,7 процента штрафов за указанные правонарушения были выписаны в отношении граждан, в 2017 году наблюдается аналогичная картина.
При этом статья 4.1.1 КоАП позволяет заменять для субъектов малого и среднего предпринимательства штраф на вынесение предупреждения, что ставит бизнес и граждан в неравное положение.
«Указанная безальтернативность в назначении наказания приводит к росту социальной напряжённости среди населения многих регионов России, о чём свидетельствуют и обращения управлений Росреестра», — отмечается в пояснительной записке.