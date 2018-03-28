В Нижнем Новгороде накануне Пасхи яйца подорожали почти на 13%

Куриные яйца накануне Пасхи существенно подорожали в Нижнем Новгороде. Рост цен составил 12,69%. Об этом сообщила начальник отдела контроля экономической концентрации Управления федеральной антимонопольной службы Нижегородской области Тамара Григорян на пресс-конференции 28 марта.

В настоящее врем средняя стоимость десятка яиц составляет около 59 рублей. Месяц назад, в конце февраля, его можно было купить за 52,52 рубля. Однако, если сравнивать темпы прироста с началом прошлого года, то цены на куриные яйца снизились на 2,77%.

Михаил Теодорович. «Культурные и религиозные традиции играют большую роль в нашей жизни, и это влияет на ценовую ситуацию. Яйца перед Пасхой пользуются повышенным спросом. Но все это оказывает влияние на динамику цен на короткий период времени, и уже в мае ситуация, как правило, выравнивается», — прокомментировал ситуацию руководитель Нижегородского УФАС

Напомним, в феврале в Нижнем Новгороде отмечалось снижение цен на мясо и молоко.