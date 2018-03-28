Ещё
В Нижнем Новгороде накануне Пасхи яйца подорожали почти на 13%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Нижнем Новгороде накануне Пасхи яйца подорожали почти на 13% 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Куриные яйца накануне Пасхи существенно подорожали в Нижнем Новгороде. Рост цен составил 12,69%. Об этом сообщила начальник отдела контроля экономической концентрации Управления федеральной антимонопольной службы Нижегородской области Тамара Григорян на пресс-конференции 28 марта.
В настоящее врем средняя стоимость десятка яиц составляет около 59 рублей. Месяц назад, в конце февраля, его можно было купить за 52,52 рубля. Однако, если сравнивать темпы прироста с началом прошлого года, то цены на куриные яйца снизились на 2,77%.
«Культурные и религиозные традиции играют большую роль в нашей жизни, и это влияет на ценовую ситуацию. Яйца перед Пасхой пользуются повышенным спросом. Но все это оказывает влияние на динамику цен на короткий период времени, и уже в мае ситуация, как правило, выравнивается», — прокомментировал ситуацию руководитель Нижегородского УФАС Михаил Теодорович.
Напомним, в феврале в Нижнем Новгороде отмечалось снижение цен на мясо и молоко.
В городе N: последние новости
Как сдать жилье в аренду во время ЧМ по футболу Жители Зеленого города собрали 100 тысяч рублей на ремонт дороги Владимир Путин назвал причины трагедии в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово455
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев132
Тулеев обратился к жителям Кузбасса119
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово139
Умер Виктор Калашников30
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение