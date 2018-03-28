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Почти 36 тыс. жалоб на уборку снега в Подмосковье поступило на «Добродел» за прошедшую зиму
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Почти 36 тыс. жалоб на уборку снега в Подмосковье поступило на «Добродел» за прошедшую зиму 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Всего за зимний период на портал «Добродел» пришло 35,75 тысячи сообщений от жителей Подмосковья, посвященных некачественной уборке территорий, сообщила в ходе пресс-конференции в РИАМО глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
«На портал «Добродел» во время зимнего периода поступило 35,75 тысячи сообщений, в которых жители Подмосковья жаловались на плохую уборку тротуаров, отсутствие вывоза снега, неочищенные внутридворовые проезды. Эти недостатки зимней уборки составили 96% от общего числа обращений. Гораздо меньшее количество жалоб касалось плохой уборки детских площадок — только 2,5%, а 1,2% обращений касались плохой уборки крыш от наледи и сосулек», — сказала Витушева.
Он также добавила, что общая площадь зимней уборки объектов благоустройства в Подмосковье в этом году составила почти 90 миллионов квадратных метров.
«Общая площадь уборки таких объектов благоустройства, как дворы, зоны отдыха, бульвары и площади, составила 87,5 миллионов квадратных метров в этот зимний сезон», — отметила Витушева.
По ее словам, вся площадь зимней уборки в Московской области составляет 200 миллионов квадратных метров. Значительную часть уборочной площади занимает дорожная сеть: 2,5 тысячи километров федеральных дорог, 14,6 тысячи километров региональных дорог, 2,9 тысячи километров муниципальных дорог.
Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение. Кроме того, на портале проводятся опросы.
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