Минстрой: в 2017 году ввели 79,2 млн кв. метров жилья

Строительство нового жилья в России идет довольно быстрыми темпами. Как сообщает «Интерфакс», в прошлом году в нашей стране ввели в эксплуатацию 79,2 млн кв. метров жильяна министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня

"79,2 кв. метров жилья ввели в прошлом году. Мы прогнозировали, напомню, не более 76 млн квадратных метров. Так что сегодня мы вплотную приблизились к показателю 80 млн", — сказал по данному поводу министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Надо заметить, что 8,3 млн кв. метров ввели в эксплуатацию по подпрограмме стимулирования жилищного строительства в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье».