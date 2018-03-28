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Минстрой: в 2017 году ввели 79,2 млн кв. метров жилья
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Минстрой: в 2017 году ввели 79,2 млн кв. метров жилья 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Строительство нового жилья в России идет довольно быстрыми темпами. Как сообщает «Интерфакс», в прошлом году в нашей стране ввели в эксплуатацию 79,2 млн кв. метров жильяна министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня.
"79,2 кв. метров жилья ввели в прошлом году. Мы прогнозировали, напомню, не более 76 млн квадратных метров. Так что сегодня мы вплотную приблизились к показателю 80 млн", — сказал по данному поводу министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
Надо заметить, что 8,3 млн кв. метров ввели в эксплуатацию по подпрограмме стимулирования жилищного строительства в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье».
Лидерами по объемам ввода стали Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург. А в этом году ожидается увеличение введенного в эксплуатацию жилья.
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