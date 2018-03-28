Москва намерена передать проблемный ЖК «Воскресенское» «Строй-Альянсу» 

МОСКВА, 28 мар — РИА Недвижимость. Проблемный жилой комплекс «Воскресенское» в новой Москве планируется передать для достройки компании «Строй-Альянс», сообщили РИА Недвижимость в Москомстройинвесте.
По данным ведомства, из четырех запланированных в жилом комплексе корпусов не достроено три, в реестр пострадавших дольщиков внесено 86 человек, всего их около 300.
Как рассказал в среду на совещании в Минстрое РФ глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев, в достройку ЖК необходимо вложить 400-500 миллионов рублей.
"В качестве внешнего управляющего подобрана компания «Строй-Альянс». Если она будет соответствовать требованиям федеральных законов о банкротстве и долевом строительстве, то объект будет передан ей", — рассказали в Москомстройинвесте.
В комитете добавили, что Москва также рассматривает вариант привлечения крупного инвестора, имеющего опыт решения подобных задач.