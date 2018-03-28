Жители обрушившегося подъезда в Ижевске могут получить сертификаты на квартиры в апреле

Ижевск. Удмуртия . В дом на улице Удмуртской, 261 вернулись практически все жители. Об этом сообщил и.о. главы Ижевска Сергей Задорожный. «Есть несколько жителей торцевых квартир, которые сейчас проводят ремонт, в связи с тем чтоб было проведено укрепление… Они получили компенсацию денежную, индивидуально были составлены планы проведения работ… они получили уже средства и выполняют этот ремонт», — сказал Задорожный Без жилья остались жители рухнувшего пятого подъезда. Сергей Задорожный ожидает, что в скором будущем их проблемы будут решены, и жители получат денежные сертификаты на приобретение нового жилья. Москва деньги даст, и республика даст, тут будет совместное финансирование. Решение есть, оно будет безусловно исполнено, вопрос времени. Мы ожидаем, что в апреле деньги люди получат», — заверил Задорожный. Он также отметил, что сумма финансирования из федерального бюджета составит больше половины необходимых средств.