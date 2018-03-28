Марий Эл представит три города на федеральный конкурс по субсидированию

Волжск и Звенигово. По информации «Марий Эл Телерадио», республика предложит к участию — Козьмодемьянск

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выделении на развитие малых городов и исторических поселений РФ 5 млрд рублей.

В случае победы субсидии на развитие городов Марий Эл составят от 30 до 50 млн рублей, на развитие исторических поселений порядка 80 млн рублей.

Испания, Китай, «Мы сейчас занимаемся брендированием нашего региона, созданием раздаточного материала, фильма о нашей республике, который мы сможем демонстрировать не только нашим туроператорам, но и зарубежным — Италия Япония », — говорит министр моложеной политики, спорта и туризма республики Лидия Батюкова.

Напомним, жители сёл или деревень Марий Эл смогут организовать для туристов экскурсии по интересным местам своего района. Кроме того, гостям можно будет предложить окунуться в деревенскую жизнь. Такая возможность у жителей Марий Эл появилась благодаря проекту «На село».

Фото: geo-photo.ru