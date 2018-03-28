Ещё
Марий Эл представит три города на федеральный конкурс по субсидированию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Марий Эл представит три города на федеральный конкурс по субсидированию 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По информации «Марий Эл Телерадио», республика предложит к участию — Козьмодемьянск, Волжск и Звенигово.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выделении на развитие малых городов и исторических поселений РФ 5 млрд рублей.
В случае победы субсидии на развитие городов Марий Эл составят от 30 до 50 млн рублей, на развитие исторических поселений порядка 80 млн рублей.
«Мы сейчас занимаемся брендированием нашего региона, созданием раздаточного материала, фильма о нашей республике, который мы сможем демонстрировать не только нашим туроператорам, но и зарубежным — Италия, Испания, Китай, Япония», — говорит министр моложеной политики, спорта и туризма республики Лидия Батюкова.
Напомним, жители сёл или деревень Марий Эл смогут организовать для туристов экскурсии по интересным местам своего района. Кроме того, гостям можно будет предложить окунуться в деревенскую жизнь. Такая возможность у жителей Марий Эл появилась благодаря проекту «На село».
Фото: geo-photo.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Обманутые дольщики смогут узнать сроки восстановления их прав На Кубани застройщики проблемных домов смогут получать участки без торгов В Перми объявлен конкурс на строительство крематория
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово381
Названо окончательное число погибших в Кемерово461
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово135
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1074
Умер Виктор Калашников8
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение