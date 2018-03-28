В течение трех лет в РТ по программе соципотеки жилье получат 509 семей 

509 семей из Татарстана получат жилье в течение трех лет по программе соципотеки, сообщили в группе информационной политики Госжилфонда при президенте РТ.
Эти семьи перевели из предварительного списка в реестр Госжилфонда. Среди них — 238 семей из Казани, 32 — из Набережных Челнов, 19 — из Нижнекамска, остальные из районов республики. До 23 июня 2018 года они должны заключить договоры соципотеки в ГЖФ, после чего ежемесячно вносить минимальные платежи предварительных накоплений (в 2018 году он составляет 4034,47 рубля).