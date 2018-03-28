Ещё
509 семей стали участниками программы соципотеки в РТ на ближайшие три года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

509 семей стали участниками программы соципотеки в РТ на ближайшие три года 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
509 семей в Татарстане должны получить собственное жилье в рамках программы государственной соципотеки в течение ближайших трех лет. Цифры приводит группа информационной политики Госжилфонда при президенте РТ. Все семьи перевели из предварительного списка в реестр участников программы. Это гарантия получения собственных квартир. Однако теперь следует заключить договоры, обеспечивающие получение социальной ипотеки. Эта бумажная работа должна завершиться до 23 июня. Ежемесячный минимальный платеж предварительных накоплений в рамках соципотеки в этом году составит 4034,47 рублей.
Казанский репортер: последние новости
Новое хранилище госархива Татарстана оценили в 142,2 млн рублей В Набережных Челнах простились с последним ветераном Великой Отечественной войны Карта в помощь: Как далеко от вас построят татарстанский мусоросжигательный завод
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово455
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев132
Тулеев обратился к жителям Кузбасса119
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово139
Умер Виктор Калашников30
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение