509 семей стали участниками программы соципотеки в РТ на ближайшие три года 

509 семей в Татарстане должны получить собственное жилье в рамках программы государственной соципотеки в течение ближайших трех лет. Цифры приводит группа информационной политики Госжилфонда при президенте РТ. Все семьи перевели из предварительного списка в реестр участников программы. Это гарантия получения собственных квартир. Однако теперь следует заключить договоры, обеспечивающие получение социальной ипотеки. Эта бумажная работа должна завершиться до 23 июня. Ежемесячный минимальный платеж предварительных накоплений в рамках соципотеки в этом году составит 4034,47 рублей.