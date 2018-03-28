Около 30 помещений в ЮВАО предлагается арендовать под объекты потребрынка через городские аукционы

28 нежилых помещений под торговлю, оказание услуг и объекты общественного питания смогут арендовать победители городских открытых аукционов на территории ЮВАО.

— Все выставленные на торги объекты аренды находятся на первых этажах зданий, — сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев . — Как показывает практика, большинство таких объектов предприниматели арендуют под магазины, пекарни, салоны красоты. Все зависит от особенностей локации и характеристик конкретных помещений. В том, что они будут пользоваться спросом у малого бизнеса, сомнений нет.

Всего в десяти столичных округах бизнесмены могут арендовать таким образом 167 нежилых помещений. Большинство их имеет отдельный вход и расположено в относительно новых жилых домах (построенных в 2008-2010 годах.), некоторые размещаются в стилобатах жилых домов или в нежилых объектах, пристроенных к многоэтажкам. Бизнесменам предлагается заключить договор аренды сроком на пять и 10 лет. Аукционы стартуют уже в апреле.