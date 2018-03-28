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Около 30 помещений в ЮВАО предлагается арендовать под объекты потребрынка через городские аукционы
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Около 30 помещений в ЮВАО предлагается арендовать под объекты потребрынка через городские аукционы 

Префектура Юго-Восточного административного округа 45 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
28 нежилых помещений под торговлю, оказание услуг и объекты общественного питания смогут арендовать победители городских открытых аукционов на территории ЮВАО.
— Все выставленные на торги объекты аренды находятся на первых этажах зданий, — сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев. — Как показывает практика, большинство таких объектов предприниматели арендуют под магазины, пекарни, салоны красоты. Все зависит от особенностей локации и характеристик конкретных помещений. В том, что они будут пользоваться спросом у малого бизнеса, сомнений нет.
Всего в десяти столичных округах бизнесмены могут арендовать таким образом 167 нежилых помещений. Большинство их имеет отдельный вход и расположено в относительно новых жилых домах (построенных в 2008-2010 годах.), некоторые размещаются в стилобатах жилых домов или в нежилых объектах, пристроенных к многоэтажкам. Бизнесменам предлагается заключить договор аренды сроком на пять и 10 лет. Аукционы стартуют уже в апреле.
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