Пожарные потушили возгорание в торговом центре на Снежной улице 

Загорание электрического вентилятора произошло на площади 0,5 квадратных метра.
В торговом центре по адресу Снежная улица, 26 ликвидировано возгорание. Загорание электрического вентилятора произошло на площади 0,5 квадратных метра.
— Заявка в МЧС поступила в 11:18, огонь был ликвидирован силами автоматической пожарной системы, — рассказал «ВМ» дежурный офицер ЦУКС МЧС Николай Смирнов. Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы рассказали о эвакуации посетителей из торгового центра рядом с метро Свиблово.
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