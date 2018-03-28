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Пожарные потушили возгорание в торговом центре на Снежной улице
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пожарные потушили возгорание в торговом центре на Снежной улице 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Загорание электрического вентилятора произошло на площади 0,5 квадратных метра.
В торговом центре по адресу Снежная улица, 26 ликвидировано возгорание. Загорание электрического вентилятора произошло на площади 0,5 квадратных метра.
— Заявка в МЧС поступила в 11:18, огонь был ликвидирован силами автоматической пожарной системы, — рассказал «ВМ» дежурный офицер ЦУКС МЧС Николай Смирнов. Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы рассказали о эвакуации посетителей из торгового центра рядом с метро Свиблово.
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