Современные плотины в новой Москве помогут преодолеть последствия паводка

Почти 1 тысячу домовладений в новой Москве удалось защитить от возможного подтопления, после введения еще двух плотин в безопасности будут находиться почти 2 тысячи домохозяйств, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

Как отметил глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин , весенние паводки и раньше вызывали немало проблем у садоводов новой Москвы. Состояние гидротехнических сооружений не обеспечивало полной безопасности от подтопления деревень Рязаново и Молодцы. К примеру, в поселении Рязановское насчитывается 960 садоводческих участков.

«В рамках Адресной инвестиционной программы на реконструкцию двух плотин было выделено 35 миллионов рублей. И специалисты взялись за дело — плотины в деревне Рязаново и в деревне Молодцы Рязановского поселения были реконструированы раньше установленного срока», — говорится в сообщении.

Были выполнены работы по демонтажу старого оборудования, устройству новых монолитных железобетонных конструкций, водоперепускных труб и водосбросных сооружений, проведено устройство насыпи с уплотнением тела плотины.

По словам руководителя департамента, капитальная реконструкция третьей плотины в новой Москве будет завершена до конца текущего года. Она расположена на реке Десна, вблизи поселка Фабрики 1 Мая в Рязановском поселении. На ее реконструкцию из городского бюджета по поручению мэра Москвы Сергея Собянина выделено 60 миллионов рублей. В этот же период начнутся работы по ремонту плотины на ручье около села Остафьево.

«Когда еще две плотины будут введены в эксплуатацию, это обеспечит противопаводковую безопасность как минимум двух тысяч домохозяйств», — подчеркнул Жидкин.