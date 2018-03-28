В Перми объявлен конкурс на строительство крематория

Срок подачи заявок на конкурс на строительство пермского крематория установлен с 28 марта по 14 мая. Затем состоится предварительный отбор участников конкурса. После рассмотрения их предложений 14 сентября будет назван победитель конкурса.