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Уточнения бюджета Ярославля на 2018 год: на что пойдут средства
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Уточнения бюджета Ярославля на 2018 год: на что пойдут средства 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Об этом стало известно во время заседания муниципалитета в среду, 28 марта. Депутаты рассмотрели более 20 вопросов, в том числе отчет полиции о результатах работы территориальных органов и внесение изменений в бюджет.
Основными причинами его пересмотрения стали срочные вопросы финансирования отраслей городского хозяйства и точный объем поступления средств от бюджетной системы страны, а также частичное погашения кредиторской задолженности и уточнения объемов бюджетных кредитов.
В результате доходы Ярославля выросли на 1,142 миллиарда рублей. Средства пойдут на погашение кредиторской задолженности, ремонт автомобильных дорог в границах Ярославской агломерации, реконструкцию моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади, реконструкцию стадионов «Шинник» и «Славнефть» к Чемпионату мира по футболу в 2018 году и переселение ярославцев из аварийного жилья.
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