Уточнения бюджета Ярославля на 2018 год: на что пойдут средства

Об этом стало известно во время заседания муниципалитета в среду, 28 марта. Депутаты рассмотрели более 20 вопросов, в том числе отчет полиции о результатах работы территориальных органов и внесение изменений в бюджет.

Основными причинами его пересмотрения стали срочные вопросы финансирования отраслей городского хозяйства и точный объем поступления средств от бюджетной системы страны, а также частичное погашения кредиторской задолженности и уточнения объемов бюджетных кредитов.