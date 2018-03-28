Уточнения бюджета Ярославля на 2018 год: на что пойдут средства 

Об этом стало известно во время заседания муниципалитета в среду, 28 марта. Депутаты рассмотрели более 20 вопросов, в том числе отчет полиции о результатах работы территориальных органов и внесение изменений в бюджет.
Основными причинами его пересмотрения стали срочные вопросы финансирования отраслей городского хозяйства и точный объем поступления средств от бюджетной системы страны, а также частичное погашения кредиторской задолженности и уточнения объемов бюджетных кредитов.
В результате доходы Ярославля выросли на 1,142 миллиарда рублей. Средства пойдут на погашение кредиторской задолженности, ремонт автомобильных дорог в границах Ярославской агломерации, реконструкцию моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади, реконструкцию стадионов «Шинник» и «Славнефть» к Чемпионату мира по футболу в 2018 году и переселение ярославцев из аварийного жилья.