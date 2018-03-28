Глава Ивановской области предложил достроить транспортный коридор Санкт-Петербург — Нижний Новгород

«Здесь говорилось о возможных пилотных проектах. Как раз выношу на ваше рассмотрение идею одного из таких проектов, мы его обсуждаем сейчас со специалистами дорожной отрасли — все-таки достроить транспортный коридор Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Если посмотреть на трассу, например, Москва через Владимир до Нижнего Новгорода, там автомобили, грузовики с петербургскими номерами, это фактически дополнительная нагрузка на Москву тоже, на МКАД, это все опять-таки сказывается на комфортности среды, кстати говоря, здесь в столице», —сказал он.

По его словам, в рамках данного проекта необходимо построить восточный объезд города Иваново и провести реконструкцию дороги Иваново — Нижний Новгород.

«Понятно, какие выгоды получают жители Ивановской области — это комфортная городская среда, уберём грузовики из города, из столицы нашей области. Это улучшение дороги. Это вся страна подучит выгоду», — подвёл итог Воскресенский.