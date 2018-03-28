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На Кубани застройщики проблемных домов смогут получать участки без торгов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Кубани застройщики проблемных домов смогут получать участки без торгов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Теперь инвесторы долгостроев смогут в дальнейшем рассчитывать на получение земельных участков для реализации крупных инвестпроектов, а также для строительства объектов соцкульбыта в аренду без торгов. Закон «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства на территории Краснодарского края» был внесен губернатором. Окончательно его намерены принять до конца апреля.
Закон будет касаться только проблемных объектов по 214-ФЗ, по жилищно-строительным кооперативам — нет, было уточнено на сессии ЗСК.
Напомним, что в 2017 году в крае было введено в эксплуатацию 75 проблемных домов. На 27-ми из них задержка строительства составила больше девяти месяцев. В этом году уже введено 14 многоквартирных домов. В краевом реестре обманутых дольщиков числится 59 домов и 845 человек. Самое большое количество застройщиков-нарушителей — в Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске.
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