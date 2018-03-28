На Кубани застройщики проблемных домов смогут получать участки без торгов

Теперь инвесторы долгостроев смогут в дальнейшем рассчитывать на получение земельных участков для реализации крупных инвестпроектов, а также для строительства объектов соцкульбыта в аренду без торгов. Закон «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников строительства на территории Краснодарского края» был внесен губернатором. Окончательно его намерены принять до конца апреля.

Закон будет касаться только проблемных объектов по 214-ФЗ, по жилищно-строительным кооперативам — нет, было уточнено на сессии ЗСК.