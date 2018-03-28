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В Орловской области при пожаре в доме погиб 47-летний мужчина
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Орловской области при пожаре в доме погиб 47-летний мужчина 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
В 6.10 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Ядрине Мценского района.
Прибывшие на место происшествия пожарные создали два звена газодымозащитников. Один ствол был подан на тушение внутри дома, второй — чердака.
В 6.28 было спасатели нашли тело погибшего 47-летнего мужчины. В результате пожара около печи прогорел потолок на площади двух квадратных метров, выгорела комната на площади шести квадратных метров и закоптились стены дома. Специалистам предстоит выяснить причину пожара.
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