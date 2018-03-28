Топ-10 самых дорогих квартир Калининграда

Мой Калининград . Калининград по стоимости самой дорогой квартиры на вторичном рынке совсем чуть-чуть не дотягивает до первой десятки городов России , занимая одиннадцатое место с показателем 50 млн рублей.

Впрочем, это единственный в нашей стране региональный центр, где самое дорогое жилье расположено в уникальной атмосфере старого европейского города в окружении немецкой архитектуры, костелов, оборонительных фортов и исторических памятников. Эксперты ЦИАН изучили локальный элитный рынок и составили рейтинг самых дорогих квартир Калининграда.

При составлении рейтинга эксперты ЦИАН отобрали квартиры, выставленные на продажу на вторичном рынке Калининграда. В качестве дополнительного критерия применялся факт наличия отделки. Правда, специалисты отметили, что ремонт во многих квартирах уже морально устарел и требует обновления. Стоит обратить внимание на то, что позиции в топ-10 распределяются исходя из стоимости, а при совпадении ценовых параметров более высокое место получают объекты с меньшей площадью.

В топ-10 рейтинга самых дорогих квартир на «вторичке» Калининграда вошли лоты, разброс стоимости которых составляет ровно два раза — от 25 млн до 50 млн рублей. При этом средний показатель в десятке составляет 33,76 млн рублей. Габариты лотов варьируются от 141 до 386 «квадратов». В среднем же площадь самых дорогих квартир на локальном рынке составляет 258,5 кв. м. Исходя из этих показателей можно вывести и среднюю стоимость квадратного метра в наиболее дорогостоящих объектах — 130,6 тыс. рублей. Это примерно в 2,5 раза больше, чем в среднем по городу.

Территориально большая часть самых дорогих квартир Калининграда относятся к Центральному району — 6 из 10 лотов. Также в рейтинге представлены по два объекта из Московского и Ленинградского районов.

10 место. 25 млн рублей

143 кв. м.

Открывает рейтинг самых дорогих квартир на вторичном рынке Калининграда объект с ценником в 25 млн рублей. За эту сумму можно приобрести двухуровневую квартиру площадью 143 кв. м на набережной Старой Перголи. При этом покупателю придется дополнительно вложиться в ремонт — имеющаяся отделка не соответствует современным стандартам.

9 место. 25,5 млн рублей

268 кв. м. /

Девятое место занимает лот стоимостью 25,5 млн рублей. Это двухуровневая квартира площадью 268 кв. м с камином и террасой, расположенная в историческом центре города. Ремонтировали ее довольно давно, весьма вероятно, что покупатель захочет более современную отделку.

8 место. 26 млн рублей

141,3 кв. м. /

На полмиллиона дороже обойдется лот с восьмой позиции. Это самая компактная квартира рейтинга, площадь которой составляет 141,3 кв. м. Она оформлена в стиле современной классики с элементами фьюжн. Находится данный объект в новом доме на улице Сержанта Колоскова.

7 место. 31 млн рублей

377 кв. м.

За 31 млн рублей выставлена на продажу квартира площадью 377 кв. м. Это двухуровневый пентхаус с камином, террасой, а также приватным спа-комплексом с бассейном и хамамом. В стоимость также включены два машиноместа в подземном паркинге.

6 место. 31,95 млн рублей

202 кв. м Шестая строчка рейтинга у квартиры стоимостью 31,95 млн рублей. Лот площадью 202 «квадрата» находится в доме 2002 года постройки на улице Генерал-Лейтенанта Озерова. Судя по фотографиям объекта, ремонт также был сделан в начале двухтысячных, и на сегодняшний день уже морально устарел.

5 место. 36 млн рублей

385,5 кв. м.

Топ-5 замыкает самая большая квартира в рейтинге — ее площадь составляет 385,5 кв. м. Это двухуровневый пентхаус рядом со стадионом Локомотив и Южным парком. Дизайнер интерьеров явно был вдохновлен довоенной историей Калининграда, когда город был частью немецкой провинции Восточная Пруссия: многие помещения декорированы деревянными балками, имитирующими распространенную в Германии строительную технологию фахверк. Обойдется данный лот в 36 млн рублей.

4 место. 36 млн рублей

190 кв. м.

Столько же стоит и квартира с четвертого места, однако ее площадь вдвое меньше, чем у лота с пятой строчки. Квартира представляет собой часть немецкого особняка в историческом районе Калининграда. Ее площадь составляет 190 кв. м. В стоимость также входит гараж для автомобиля.

3 место. 36,1 млн рублей

279 кв. м.

«Бронза» у трехуровневой квартиры площадью 279 кв. м. Лот оборудован сауной, отдельным входом с улицы. Кроме того, есть гараж, который достанется покупателю без дополнительной платы. Стоимость квартиры — 36,1 млн рублей.

2 место. 40 млн рублей

369 кв. м.

Второе место у лота стоимостью 40 млн рублей. Это просторная квартира площадью 369 «квадратов», расположенная в построенном 10 лет назад доме на Красной улице. Одно из помещений занимает бильярдный зал с зимним садом, однако в объявлении не указано, включено ли оборудование в стоимость.

1 место. 50 млн рублей

230 кв. м.

И лидером рейтинга самых дорогих квартир на вторичном рынке Калининграда становится двухуровневый пентхаус площадью 230 кв. м. Он оформлен в дворцовом стиле, обставлен дорогой мебелью. Приобрести данный лот можно за 50 млн рублей.