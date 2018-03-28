Ещё
В Москве из числа проблемных исключат 15 жилых объектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Москве из числа проблемных исключат 15 жилых объектов 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Недвижимость. В Москве в 2018 году из числа проблемных исключат 15 строящихся жилых объектов, сообщил в среду глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев на совещании в Минстрое РФ.
"По плану в 2018 году 15 адресов из дорожной карты исключим", — сказал он.
По словам чиновника, в числе сложнейших столичных объектов по-прежнему остается жилой комплекс «Царицыно»: в марте планировалось банкротство застройщика, но суд был перенесен на апрель. При этом все решения по объекту приняты, осталось пройти необходимые юридические процедуры, подчеркнул Тимофеев.
Замглавы Минстроя Никита Стасишин отметил, что в Москве слишком много проектов, по которым сдвинуты сроки строительства, и указал на необходимость постоянного диалога с дольщиками проблемных домов.
РИА Недвижимость: последние новости
Эксперты назвали самый дорогой город в мире для аренды жилья Госдума РФ может освободить семьи с инвалидами от взносов за капремонт "Эталон" построит ЖК на 140 тыс кв м в Красногвардейском районе Петербурга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово245
Названо окончательное число погибших в Кемерово420
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово126
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1111
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
00:14
Самбурская материлась на панихиде памяти
Шоу-бизнес
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение