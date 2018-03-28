В Москве из числа проблемных исключат 15 жилых объектов

"По плану в 2018 году 15 адресов из дорожной карты исключим", — сказал он.

По словам чиновника, в числе сложнейших столичных объектов по-прежнему остается жилой комплекс «Царицыно»: в марте планировалось банкротство застройщика, но суд был перенесен на апрель. При этом все решения по объекту приняты, осталось пройти необходимые юридические процедуры, подчеркнул Тимофеев.