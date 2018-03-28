В Москве из числа проблемных исключат 15 жилых объектов 

МОСКВА, 28 мар — РИА Недвижимость. В Москве в 2018 году из числа проблемных исключат 15 строящихся жилых объектов, сообщил в среду глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев на совещании в Минстрое РФ.
"По плану в 2018 году 15 адресов из дорожной карты исключим", — сказал он.
По словам чиновника, в числе сложнейших столичных объектов по-прежнему остается жилой комплекс «Царицыно»: в марте планировалось банкротство застройщика, но суд был перенесен на апрель. При этом все решения по объекту приняты, осталось пройти необходимые юридические процедуры, подчеркнул Тимофеев.
Замглавы Минстроя Никита Стасишин отметил, что в Москве слишком много проектов, по которым сдвинуты сроки строительства, и указал на необходимость постоянного диалога с дольщиками проблемных домов.