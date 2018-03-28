«Эталон» построит ЖК на 140 тыс. кв м в Красногвардейском районе Петербурга

МОСКВА , 28 мар — РИА Недвижимость. Группа «Эталон» построит жилой комплекс комфорт-класса общей площадью 138 тысяч квадратных метров в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга , говорится в сообщении группы.

"Проект получил название «Охта Хаус» и будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») на берегу реки Охты на участках, расположенных по адресу: улица Лагоды, дом 6-7, литер А", — отмечается в пресс-релизе.

Новый жилой комплекс будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного жилого корпуса. В ЖК «Охта Хаус» будут представлены 1683 квартиры — от студий до трехкомнатных. Проектом предусмотрен встроенный детский сад, рассчитанный на 140 воспитанников. На участке также будут возведены отдельностоящие наземные многоуровневые паркинги и подземный паркинг, говорится в сообщении.

Завершение строительства жилых корпусов запланировано на четвертый квартал 2020 года, всего проекта — на четвертый квартал 2021 года.