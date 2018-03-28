Ещё
«Эталон» построит ЖК на 140 тыс. кв м в Красногвардейском районе Петербурга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Эталон» построит ЖК на 140 тыс. кв м в Красногвардейском районе Петербурга 

РИА Недвижимость 54 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 28 мар — РИА Недвижимость. Группа «Эталон» построит жилой комплекс комфорт-класса общей площадью 138 тысяч квадратных метров в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, говорится в сообщении группы.
"Проект получил название «Охта Хаус» и будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») на берегу реки Охты на участках, расположенных по адресу: улица Лагоды, дом 6-7, литер А", — отмечается в пресс-релизе.
Новый жилой комплекс будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного жилого корпуса. В ЖК «Охта Хаус» будут представлены 1683 квартиры — от студий до трехкомнатных. Проектом предусмотрен встроенный детский сад, рассчитанный на 140 воспитанников. На участке также будут возведены отдельностоящие наземные многоуровневые паркинги и подземный паркинг, говорится в сообщении.
Завершение строительства жилых корпусов запланировано на четвертый квартал 2020 года, всего проекта — на четвертый квартал 2021 года.
ГК «Эталон» (Etalon Group) основана в 1987 году, фокусируется на жилой недвижимости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. По данным Единого реестра застройщиков, компания в 2017 году ввела 334 тысячи квадратных метров жилья, заняв восьмое место среди российских девелоперов.
РИА Недвижимость: последние новости
Эксперты назвали самый дорогой город в мире для аренды жилья Госдума РФ может освободить семьи с инвалидами от взносов за капремонт Ввод жилья в РФ в 2017 г превысил 79 млн кв м
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово361
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово127
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1107
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»30
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»250
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
00:24
Дибров откровенно о жене и друзьях-одиночках
Шоу-бизнес
00:24
Беговой сезон стартует 1 апреля
Новости Москвы
03:23
В Кемерово проверяют заявления о 78 жертвах пожара в ТЦ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение