«Эталон» построит ЖК на 140 тыс. кв м в Красногвардейском районе Петербурга 

МОСКВА, 28 мар — РИА Недвижимость. Группа «Эталон» построит жилой комплекс комфорт-класса общей площадью 138 тысяч квадратных метров в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, говорится в сообщении группы.
"Проект получил название «Охта Хаус» и будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») на берегу реки Охты на участках, расположенных по адресу: улица Лагоды, дом 6-7, литер А", — отмечается в пресс-релизе.
Новый жилой комплекс будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного жилого корпуса. В ЖК «Охта Хаус» будут представлены 1683 квартиры — от студий до трехкомнатных. Проектом предусмотрен встроенный детский сад, рассчитанный на 140 воспитанников. На участке также будут возведены отдельностоящие наземные многоуровневые паркинги и подземный паркинг, говорится в сообщении.
Завершение строительства жилых корпусов запланировано на четвертый квартал 2020 года, всего проекта — на четвертый квартал 2021 года.
ГК «Эталон» (Etalon Group) основана в 1987 году, фокусируется на жилой недвижимости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. По данным Единого реестра застройщиков, компания в 2017 году ввела 334 тысячи квадратных метров жилья, заняв восьмое место среди российских девелоперов.