Новая графа. Белгородцам предлагают ещё один платёж за газ?

За обслуживание

По сообщению пресс-службы региональной газораспределительной компании, с 1 января 2018 года в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» введена ежемесячная плата за аварийно-диспетчерское обеспечение газового оборудования.

Абонентская плата фиксированная, не зависит от площади жилья и количества проживающих людей и составляет 15,25 рубля в месяц. Поскольку плата введена с 1 января 2018 года, населению области необходимо оплатить стоимость услуги за четыре месяца сразу — 61 рубль. Сумма выставляется в соответствии с утверждённым прейскурантом цен, который размещён на официальном сайте компании, она будет включена в единый платёжный документ в апреле.

В пресс-релизе также поясняется, что аварийно-диспетчерское обеспечение — это комплекс мер по предупреждению и локализации аварий, возникающих в процессе использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Платить дважды за одно и то же?

«АиФ-Белгород» обратился за комментарием к координатору Народного жилищного движения «Совет собственников многоквартирных домов Белгородской области» Дмитрию Рудову.

«Можно ли постричь овец, которых побрили? Да, считают газовики, — сказал он. — При этом они ссылаются на постановление Правительства РФ от 14.05.2013 № 410, которое вступило в силу 1 июня 2013 года. При этом тарифы на аварийно-диспетчерское обеспечение введены газовиками в Белгородской области с 1 января 2018 года, а платить нас обязуют с 1 апреля 2018 года. Непонятно, почему постановления Правительства РФ в Белгородской области начинают исполняться через почти пять лет?»

При этом в подпункте б) пункта 3 постановления № 410 предписано Федеральной службе по тарифам представить в Правительство РФ в 3-месячный срок проект акта о внесении изменений в положение о госрегулировании цен на газ. Согласно этим изменениям, плата за аварийно-диспетчерское обеспечение должна быть включена в стоимость газа. Но если в цену газа уже заложено содержание аварийно-диспетчерской службы, то с нас пытаются дважды собрать оплату за одно и то же.

Количество абонентов — потребителей природного газа среди населения на территории Белгородской области — 592 425. Если умножить 15,25 руб. /мес. на эту цифру, получим более 9 млн рублей ежемесячно на содержание аварийной газовой службы. В год получается 108 млн рублей! При этом непонятно, был ли экономически рассчитан размер ежемесячной абонентской платы или просто взят с потолка?