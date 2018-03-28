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Дорожники заменят асфальт на трех улицах Реутова до конца 2018 года
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Дорожники заменят асфальт на трех улицах Реутова до конца 2018 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
До конца 2018 года дорожные строители Реутова отремонтируют почти 25 тысяч квадратных метров дорожного полотна и тротуаров, капитальный ремонт затронет три городские улицы, сообщил в среду глава муниципалитета Станислав Каторов.
«Глобальная реконструкция ожидает улицы Новая, Комсомольская и Молодежная. В ходе ремонта специалисты полностью заменят дорожное полотно, заасфальтируют тротуары и уложат новый бордюрный камень. Общая длина улиц, подлежащих ремонту — два километра», — сказал Каторов.
Он добавил, что ямочный ремонт в 2018 году пройдет в городских дворах. Общая площадь территорий составит 1,5 тысячи квадратных метров.
По данным Реутовского информагентства, сбор предложений жителей по ремонту и благоустройству дорог на 2018 год прошел на портале «Добродел». Большинство горожан проголосовали за обустройство трех улиц.
План по ремонту дорог на 2017 год в Реутове был выполнен на 100%. Строители отремонтировали более 40 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, 12 тысяч квадратных метров тротуаров. Также было увеличено количество машино-мест.
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