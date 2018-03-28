Дорожники заменят асфальт на трех улицах Реутова до конца 2018 года

До конца 2018 года дорожные строители Реутова отремонтируют почти 25 тысяч квадратных метров дорожного полотна и тротуаров, капитальный ремонт затронет три городские улицы, сообщил в среду глава муниципалитета Станислав Каторов

«Глобальная реконструкция ожидает улицы Новая, Комсомольская и Молодежная. В ходе ремонта специалисты полностью заменят дорожное полотно, заасфальтируют тротуары и уложат новый бордюрный камень. Общая длина улиц, подлежащих ремонту — два километра», — сказал Каторов.

Он добавил, что ямочный ремонт в 2018 году пройдет в городских дворах. Общая площадь территорий составит 1,5 тысячи квадратных метров.

По данным Реутовского информагентства, сбор предложений жителей по ремонту и благоустройству дорог на 2018 год прошел на портале «Добродел». Большинство горожан проголосовали за обустройство трех улиц.