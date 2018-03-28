Переславль-Залесский первым сформировал план по замене лифтов в рамках программы капремонта многоквартирных домов

В этом году впервые за десятки лет в Ярославской области начнется масштабная замена лифтового оборудования в жилых домах. Процесс будет организован в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в два этапа. На 2018 год запланирована замена 300 подъемников и еще 200 — на 2019-й. Бюджет проекта — порядка миллиарда рублей. Благодаря этой программе условия жизни более чем 100 тысяч жителей региона станут комфортнее и безопаснее.

Сейчас в пяти муниципальных образованиях активно идет формирование плана работ.

— На сегодняшний день действует ведомственный проект Минстроя об ускоренной замене лифтов в многоквартирных домах. Мы очень рады, что Ярославская область участвует в этом проекте. Лифт — это объект повышенной опасности, — подчеркнул заместитель главы администрации Переславля-Залесского Виталий Леженко. — У нас в городе план сформирован, в 2018 году будет заменено порядка девяти лифтов. Хочу подчеркнуть, что работы эти будут проводиться без дополнительного привлечения средств жителей и без каких-либо отклонений от плана капитального ремонта.

Всего в жилом фонде региона насчитывается 4095 подъемников, из них более 2,5 тысячи отслужили нормативный срок и требуют срочной замены. По оценкам специалистов АО «Ярославльлифт», обслуживающего большую часть оборудования, к концу 2018 года количество лифтов, отслуживших нормативный срок, вырастет еще почти на 600 единиц и составит 3104. Все они проходят своевременную диагностику, техническое обслуживание и при необходимости ремонтируются. Однако, по мнению экспертов, все эти меры не могут заменить реконструкцию.

— Проблема устаревшего лифтового хозяйства актуальна в Ярославской области, — отметил директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Эдуард Потапов . — Бюджет проекта — миллиард рублей. Поскольку производитель оборудования дает рассрочку региональным фондам капремонта, то эта сумма будет вноситься в течение нескольких лет. Принцип участия в программе заявительный: если собственники хотят заменить лифт, им необходимо провести собрание, принять соответствующее решение и обратиться с ним в орган местного самоуправления.

Справка

В 2017 году план капитального ремонта в регионе был выполнен на 94 процента. Работы проведены в домах, где проживают 158 тысяч человек. Рост этого показателя по отношению к 2016 году составил 53 процента. На капремонт в 2017 году было израсходовано порядка 920 миллионов рублей. Это примерно столько же, сколько за два предыдущих года — 2015-й и 2016-й, вместе взятые. На 37 процентов увеличилось количество домов, где были проведены работы, в свою очередь, общее число работ выросло на 45 процентов.

В целях повышения эффективности деятельности фонда в 2018 году запланирован ряд изменений. Разработаны критерии отбора многоквартирных домов в программу капремонта. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации были заданы приоритетные направления работы для региональных операторов капремонта: энергоэффективные ремонты с применением новых технологий и ускоренная замена лифтового оборудования.