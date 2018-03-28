В России стали больше строить массового жилья

Объем ввода индустриального стандартного жилья в России по итогам 2017 года увеличился по сравнению с предыдущим годом на 12,5%, сообщил в пятницу на коллегии Минстроя глава ведомства Михаил Мень.

"Введено почти 45 миллионов квадратных метров", — уточнил он.

Министр отметил, что в целом ввод в эксплуатацию жилья в прошлом году сопоставим с 2016 годом — всего было сдано 79,2 миллиона квадратных метров против 80,2 миллионов годом ранее.

Мень также добавил, что в 2018 году прогнозируется увеличение объемов строительства жилья. По данным Росстата, в январе-феврале объем ввода жилья в России вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,6% — до 10,2 миллиона квадратных метров.